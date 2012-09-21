Исправление ошибок в верстке
Доработать SWiSH шаблон
есть SWiSH шаблон, посмотреть можно head-book.ru (если Хром будет ругаться, смело заходите, там просто шаблон, ругается до сих пор на сломанную ДЛЕ, которую уже снесли).
Нужно.
1. Растянуть диз на всю ширину.
2. Заменить анимацию слева на другую анимацию по теме чайной церемонии - например, стеклянный чайник с кипящей водой, пиала с паром и т.д. (пример - http://footage.shutterstock.com/clip-1155517-stock-footage-green-chinese-flower-tea-in-the-glass-teapot-dii-p-fps.html)
3. Изменить названия кнопок и текст на страницах.
Доступные исходные материалы: .SWF, .HTML, .PSD, .SWI
Доработанный шаблон нужно также предоставить со всеми исходниками - .swf, .html, .PSD, .SWI
Обязательно указывайте при ответе или в личку - сроки и ориентировочную стоимость.
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