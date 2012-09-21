Необходимо сверстать макеты сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок242 просмотра

Сверстать макеты сайта + прикрутить простенький скрипт чата(сложнее не требуется). Работает нормально, но есть необходимость внести ряд изменений для улучшения юзабилити. Подробности исполнителю.

13 лет назад
KaleevAS
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

galecki
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$20
1 день
Александр в короткие сроки смог сверстать макеты сайтов в соответствии с ТЗ. Перед началом работы самостоятельно составил план разработки и верстки, уточнил "тонкие" технические детали и предложил пути решения выявленных в процессе проблем. Адекватно и ответственно подошел к исполнению проекта. Результатом довольны на все 100!
Андрей четко сформулировал ТЗ, работает по предоплате и умеет грамотно объяснить требования. Отличный заказчик.

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galecki
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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