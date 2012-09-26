На странице http://berry-lady.ru/psihologiya/otnosheniya/298-pochemu-muzhchiny-izmenyayut-zhenam.html есть содержание, откуда можно быстро перейти в нужное место внутри страницы, но при переходе блок улетает вверх. Необходимо подправить css, что бы блок не улетал и отображался весь текст страницы.
Сверстать wordpress шаблон с готового сайта.
Нужно сверстать шаблон с готового сайта. Т.е. есть сайт нужно скопировать диз, и сверстать из этого шаблон. Также шаблон нужно будет немного видоизменить т.к. у сайта-примера сайдбар есть только на главной, а нужен сквозной сайдбар. Также важно чтобы верстка отвечала всем нуждам SEO. Кроме того, нужно будет уникализировать шаблон, на сколько это возможно, например переименовать классы и др.
Сайт от куда нужно брать диз - буду высылать в личку.
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