Сверстать wordpress шаблон с готового сайта.

Нужно сверстать шаблон с готового сайта. Т.е. есть сайт нужно скопировать диз, и сверстать из этого шаблон. Также шаблон нужно будет немного видоизменить т.к. у сайта-примера сайдбар есть только на главной, а нужен сквозной сайдбар. Также важно чтобы верстка отвечала всем нуждам SEO. Кроме того, нужно будет уникализировать шаблон, на сколько это возможно, например переименовать классы и др.

Сайт от куда нужно брать диз - буду высылать в личку.