Сверстать wordpress шаблон с готового сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок142 просмотра

Нужно сверстать шаблон с готового сайта. Т.е. есть сайт нужно скопировать диз, и сверстать из этого шаблон. Также шаблон нужно будет немного видоизменить т.к. у сайта-примера сайдбар есть только на главной, а нужен сквозной сайдбар. Также важно чтобы верстка отвечала всем нуждам SEO. Кроме того, нужно будет уникализировать шаблон, на сколько это возможно, например переименовать классы и др.

Сайт от куда нужно брать диз - буду высылать в личку.

WordPress
13 лет назад
Anokalintik
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$30
2 дня
Остался на 100% довольным от работы Шахраюка Степана. Степан всегда на линии, уточняет все сложные моменты в течении работы, учитывает все пожелания. Что называется надежный исполнитель.
Приятно работать с такими заказчиками! Оплата последовало мгновенно!

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подкорректировать css

    На странице http://berry-lady.ru/psihologiya/otnosheniya/298-pochemu-muzhchiny-izmenyayut-zhenam.html есть содержание, откуда можно быстро перейти в нужное место внутри страницы, но при переходе блок улетает вверх. Необходимо подправить css, что бы блок не улетал и отображался весь текст страницы.

    CSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужна помощь

    Выручите неумеху пожалуйста....я тут удалила какой то материал в джумле....(((( в корзину и пропал сайт из инета!!! помогите вернуть пжл!!!!

    Joomla
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать главную и внутряк (+ по мелочи)

    Добрый день. Нужно сверстать главную страницу (со jQuery-слайдером) и внутряк (и ещё кое-чего по мелочи, типа ui-элементов, расскажу исполнителю и в процессе). При этом учитывать, что всё это позже будет запилено мною под WordPress. ...

    jQueryWordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интерактивный html с инфой в режиме вопрос-ответ

    $250

    Есть блок-схема, описывающая алгоритм интерактивного взаимодействия с пользователем в режиме: вопрос-&gt;информационный текст -&gt; следующий вопрос и т.д. Надо на основании блок-схемы сделать создать страницу со скриптами, реализующую такое взаимодействие. Реализовать надо в общей стилистике ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + много java script

    $500

    ТЗ в прикрепленном файле. Цену и сроки предлагайте сразу, так как мне трудно оценить стоимость данной работы. Очень ценю ответственность и пунктуальность. Это очень важно на данный момент. По все вопросам стучите ...

    Java
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка DOC/XLS в HTML

    Необходимо сверстать документы в HTML-формат. Верстка (DIV или Таблица) - на усмотрение исполнителя. HTML-страницы предназначаются под печать. При печати должны отображаться идентично исходым документам. Код должен быть компактный. Исходные документы ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать небольшой сайт

    Добрый день, нужно сверстать пару страниц, и натянуть их на движок, более подробное задание в приложенном файле. Есть вопросы-пишите! Оплата исключительно по факту работы! Оплата ЯД! Сроки-23.09.2012 12.00 МСК

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад