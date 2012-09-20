Добрый день, нужно сверстать пару страниц, и натянуть их на движок, более подробное задание в приложенном файле. Есть вопросы-пишите! Оплата исключительно по факту работы! Оплата ЯД! Сроки-23.09.2012 12.00 МСК
Верстка DOC/XLS в HTML
Необходимо сверстать документы в HTML-формат.
Верстка (DIV или Таблица) - на усмотрение исполнителя.
HTML-страницы предназначаются под печать.
При печати должны отображаться идентично исходым документам.
Код должен быть компактный.
Исходные документы DOC, XLS.
Документы:
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Кассовая книга
- Договор
- Доп. договор
- Анкета
- Пара маленьких текстовых бланков
Принцип работы: даем 1 документ для пробной верстки (в приложении).
Если подходит - высылаем остальные документы для оценки стоимости, после - предоплату 50%.
Оплата на карту ПриватБанк/Visa/WM.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт openshop.com.ua Сейчас нужно оформить красиво закладку "Характеристики" - что б они выводились таблицей. Установлен модуль группирования характеристик. Интересен человек, который имеет опыт работы с ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта Внести правку в форму заказа, дизайн страницы checkout и т.д на движке WP-Ecommerce plugin for WordpressЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо красиво разместить элементы в шапке сайта, по аналогии с сайтом http://katalog.ru, на сайте minona.com.ua. Нарисовать макет шапки и сверстать его. 1. Вверху добавить строку на сером или черном ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сверстать макет . 1. Кроссбраузерно 2. Валидно 3. Чисто, чтобы все было как надо задача просто ничего сложного нету ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
нужно срочно сверстать не сложный блок новостей бля сайта оплата wmz, джет до 30 wmzЗавершен13 лет назад
http://www.weblancer.net/download/projects/88659/maket.rar Сайт не осложнен функционалом. Он состоит из 3 видов страниц: текстовая, список новостей/акций, список городов. Так же есть форма для обратной связи/обратного звонка и селектор городов с контактными данными (3 города). ...Завершен13 лет назад
- $500
HTML5 CSS3 Главная bm_home_20120828verstka21600.jpg Внутряки (будет 5 штук подобных) brandprezent_01.jpg Комментарии к версте brand_verstka.pdf Есть 2 момента по центральному слайдеру: ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $25
Вот над этим сайтом нужно поработать http://brasletov.in.ua магазин работает на ВАМШОПЕ Собственно что нужно сделать: -.добавить готовый контент на страницы. ( на 2 страницы) -.добавить один баннер, подключить ...Завершен13 лет назад
- $100
сверстать псд. валидно, кроссбраузерно, по макету.Завершен13 лет назад