Верстка DOC/XLS в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок145 просмотров

Необходимо сверстать документы в HTML-формат.

Верстка (DIV или Таблица) - на усмотрение исполнителя.

HTML-страницы предназначаются под печать.

При печати должны отображаться идентично исходым документам.

Код должен быть компактный.

Исходные документы DOC, XLS.

Документы:

- Приходный кассовый ордер

- Расходный кассовый ордер

- Кассовая книга

- Договор

- Доп. договор

- Анкета

- Пара маленьких текстовых бланков

Принцип работы: даем 1 документ для пробной верстки (в приложении).

Если подходит - высылаем остальные документы для оценки стоимости, после - предоплату 50%.

Оплата на карту ПриватБанк/Visa/WM.

HTML
13 лет назад
showjumper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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