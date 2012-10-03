Сверстать макет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки263 просмотра

сверстать псд. валидно, кроссбраузерно, по макету.

13 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$60
1 день
Уже вторую верстку делаем. кроссбраузерно и валидно - по умолчанию, что не часто встретишь сейчас. внимательно и по макету - очень порадовало. правки быстро вносятся. качественная верстка, работой доволен)
Приятно было поработать! С оплатой проблем нет, так же как и с авансом. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • JQuery-автокомплит а-ля фильтр iTunes

    Здравствуйте! Нужен определённого рода автокомплит, типа как на iTunes (см. вложение, кто ещё ни разу не пользовался): вводим какие-то символы в строку поиска, по мере уточнения запроса фильтруются элементы, т.е. определённого рода ...

    jQuery
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и натянуть на joomla

    Сверстать и натянуть на joomla Не сложная работа, будет выбран аккуратный и ответственный, Макет прикреплен Укажите пожалуйста цену и сроки Спасибо!

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделка сайта

    $50

    Сайт http://v-zakladki.ru/ Является неким сервисом http://v-zakladki.ru/zakladki/poluchi-odnu-knopku-so-vsemi-soc-zakladkami.html для получения кодов для вставки на сайт соц закладок, кнопок соц сетей. Сайт разработан на WP, но такой движок под ...

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Слайдер

    $10

    необходимо реализовать слайдер по указанному мной примеру(один в один), работа не сложная для профессионала в этом деле, пример покажу при личном общении

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад