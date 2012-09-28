Сверстать и натянуть на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок206 просмотров

Сверстать и натянуть на joomla

Не сложная работа, будет выбран аккуратный и ответственный, Макет прикреплен

Укажите пожалуйста цену и сроки

Спасибо!

Joomla
13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$75
2 дня
Присутствуют самые главные черты хорошего исполнителя !!! Все качественно , в срок, всегда на связи! Очень понравилось работать с Дмитрием - рекомендую !!!
Своевременная оплата, сопровождение проекта, постоянно в сети! Был рад сотрудничеству с Евгением!)

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад