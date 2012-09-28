Требуется помощь в верстке. Необходимо поправить меню на сайте.
Сверстать и натянуть на joomla
Сверстать и натянуть на joomla
Не сложная работа, будет выбран аккуратный и ответственный, Макет прикреплен
Укажите пожалуйста цену и сроки
Спасибо!
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