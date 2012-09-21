Переделка сайта

Сайт

http://v-zakladki.ru/

Является неким сервисом

http://v-zakladki.ru/zakladki/poluchi-odnu-knopku-so-vsemi-soc-zakladkami.html

для получения кодов для вставки на сайт соц закладок, кнопок соц сетей.

Сайт разработан на WP, но такой движок под такой простой сервис не нужен.

Поэтому задача стоит переделать этот сайт в одну .html страничку.

На которой будет выполняться функционал исходной стрнички.

Так же нужно сделать Аккуратный шаблон для данной странички.

Рисовать с нуля задачей не стоит.

Основной блок сайта – точно так же как на сайте, только каждый элемент берем в стилизированнную рамочку. Так же стилизируем textarea. Основной блок, по всей ширине шаблона.

Нужно сделать логотип. (В-Закладки.Ru, v-zakladki.ru) можно пофантазировать.

Размещается в шапке слева.

Справа вверху сервисные кнопки, модули.

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Сделать сайт стартовым

Блок Кнопок меню, навигации

Карта сайта

Контакты

О сервисе пр.

Футер – копирайты, счетчики.

Задача, что бы сайт имел пристойный вид, хорошего, качественного сервиса.

Можно взять уже готовый красивый css и прикрутить к шаблону. Креативность приветствуется $$$