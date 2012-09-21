Переделка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки167 просмотров

Сайт

http://v-zakladki.ru/

Является неким сервисом

http://v-zakladki.ru/zakladki/poluchi-odnu-knopku-so-vsemi-soc-zakladkami.html

для получения кодов для вставки на сайт соц закладок, кнопок соц сетей.

Сайт разработан на WP, но такой движок под такой простой сервис не нужен.

Поэтому задача стоит переделать этот сайт в одну .html страничку.

На которой будет выполняться функционал исходной стрнички.

Так же нужно сделать Аккуратный шаблон для данной странички.

Рисовать с нуля задачей не стоит.

Основной блок сайта – точно так же как на сайте, только каждый элемент берем в стилизированнную рамочку. Так же стилизируем textarea. Основной блок, по всей ширине шаблона.

Нужно сделать логотип. (В-Закладки.Ru, v-zakladki.ru) можно пофантазировать.

Размещается в шапке слева.

Справа вверху сервисные кнопки, модули.

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Сделать сайт стартовым

Блок Кнопок меню, навигации

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О сервисе пр.

Футер – копирайты, счетчики.

Задача, что бы сайт имел пристойный вид, хорошего, качественного сервиса.

Можно взять уже готовый красивый css и прикрутить к шаблону. Креативность приветствуется $$$

CSSHTMLWordPress
13 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

igorrebega
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Ответвтвенный исполнитель. Сделал все как нужно по ТЗ. Доделал все недочеты и доработки после моих замечаний. Хорошо разбирается в своем деле.
Заказчик знает чего ему нужно... Сразу указал Т3, разъяснил, что должно быть... После чего сделал толковые замечания, что еще нужно доделать. Хороший человек и отличный работодатель.

Заявки фрилансеров

igorrebega
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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