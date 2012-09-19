Слайдер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок177 просмотров

необходимо реализовать слайдер по указанному мной примеру(один в один), работа не сложная для профессионала в этом деле, пример покажу при личном общении

13 лет назад
ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров