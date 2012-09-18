Верстка шаблона DLE по готовому PSD макету

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки142 просмотра

Нужно сверстать и интегрировать дизайн на cms DLE 9.5 (2 страницы - главная и с полной новостью). Макеты по запросу. Оплата по факту или часть в виде предоплаты исполнителям с весом.

DLE
13 лет назад
sejobs
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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