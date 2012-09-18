Есть макет средней тяжести, нужна верстка и валидация. Макет вышлю выбранному заказчику. Тематика: игровой портал. Для более глубоких деталей оставляйте свой skype.
Верстка шаблона DLE по готовому PSD макету
Нужно сверстать и интегрировать дизайн на cms DLE 9.5 (2 страницы - главная и с полной новостью). Макеты по запросу. Оплата по факту или часть в виде предоплаты исполнителям с весом.
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