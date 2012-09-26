Html макет + javascript форма

Есть html макет сайта на базе Twitter Bootstrap (кто не знает что это, прошу не откликаться) и есть javascript форма.

Задача: интегрировать форму в существующий макет. Сложность, которую вижу я только одна – в форме в javascript собирается table. Нужно вписать размеры, что бы таблица из формы не ломала макет и привести цвета формы к цвету макета.

Критерии выбора подрядчика: цена / качество / опыт.

Предоплаты не будет.