Доработать шаблон html-письма

О, это захватывающая история! Я около месяца мурыжила шаблон корпоративной рассылки, обращаясь то к одному, то к другому фрилансеру. Никто не мог довести до ума. Шаблон упорно ломался при отправке через unisender. Html-код выдержал около 20 редакций и поправок. Результаты были один хуже другого. Я уже совершенно отчаялась реализовать этот проект. И вот в этой ситуации мне встретился Алексей, который сказал: "Дайте взглянуть?" Когда через несколько часов Алексей дал мне готовый, исправно работающий шаблон, я не поверила своим глазам! Сегодня наши клиенты получили нашу рассылку в новом дизайне! И это полностью заслуга Алексей! Я называю этого парня не иначе как "Гений HTML". .