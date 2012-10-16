Доработать шаблон html-письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок159 просмотров

Ищу толкового специалиста, способного устранить ошибки в коде html-письма. Проблема такова: есть шаблон письма, предназначен для отправки через unisender. Но при отправке шаблон ломается и все плывет. Особенно не дружит с chrome и gmail. Все данные (в том числе скриншоты ошибок, все редакции кода и ответы из саппорта unisender) предоставлю исполнителю.

Пожалуйста, пишите свои цены.

HTML
13 лет назад
Oxpa
Анна 
43 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$25
1 день
О, это захватывающая история! Я около месяца мурыжила шаблон корпоративной рассылки, обращаясь то к одному, то к другому фрилансеру. Никто не мог довести до ума. Шаблон упорно ломался при отправке через unisender. Html-код выдержал около 20 редакций и поправок. Результаты были один хуже другого. Я уже совершенно отчаялась реализовать этот проект. И вот в этой ситуации мне встретился Алексей, который сказал: "Дайте взглянуть?" Когда через несколько часов Алексей дал мне готовый, исправно работающий шаблон, я не поверила своим глазам! Сегодня наши клиенты получили нашу рассылку в новом дизайне! И это полностью заслуга Алексей! Я называю этого парня не иначе как "Гений HTML". .
Работаю с Анной постоянно - очень позитивный заказчик, во всех отношениях!!! :) Приятно работать

Заявки фрилансеров

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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