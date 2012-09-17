Требуется верстка css+html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок162 просмотра

Здравствуйте, требуется верстальщик для постоянного сотрудничества. Сейчас нужно сверстать очень простенькую страничку. Можно начинающий. Оставляйте скайп

CSSHTML
13 лет назад
rydx
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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