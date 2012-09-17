Здравствуйте! Есть небольшая задачка по Вордпрессу. Необходимо сделать или настроить уже существующий спойлер, под которым можно прятать код плеера с видео. То есть. Если сайт с ...
Верстка прокладок (одностраничников)
Нужен человек, который будет верстать одностраничники время от времени на основе сайтов которые я укажу. То есть повторять дизайн, но верстать с нуля, а не копировать. Указывайте пожалуйста свои цены за верстку одной такой странички и асю для связи. Оплата по вебмани.
Выбранный исполнитель
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