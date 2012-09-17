Верстка прокладок (одностраничников)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок145 просмотров

Нужен человек, который будет верстать одностраничники время от времени на основе сайтов которые я укажу. То есть повторять дизайн, но верстать с нуля, а не копировать. Указывайте пожалуйста свои цены за верстку одной такой странички и асю для связи. Оплата по вебмани.

13 лет назад
sanyaprog
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$30
3 дня
Очень быстро сверстал и качественно, будем и дальше сотрудничать, рекомендую как исполнителя)
Сотруднечеством доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад