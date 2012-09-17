Верстка прокладок (одностраничников)

Нужен человек, который будет верстать одностраничники время от времени на основе сайтов которые я укажу. То есть повторять дизайн, но верстать с нуля, а не копировать. Указывайте пожалуйста свои цены за верстку одной такой странички и асю для связи. Оплата по вебмани.