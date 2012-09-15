Натяжка шаблона под shopos

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка95 просмотров

Надо натянуть готовую верстку под инет магазин shopos.

Шаблон прикрепил к заданию.

Оплата по факту.

13 лет назад
Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 часов назад

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Нет заявок фрилансеров