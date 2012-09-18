Есть joomla шаблон (шаблон состоит из одного файла index.php) нужно из него сделать 3 шаблона под instant Примитивная и простая работа для школьника. 10$ за шаблон. т.е. берем joomla ...
Подправить шаблон на DLE
Нужно подправить шаблон на DLE (9.6) есть ошибки, убрать лишние, и настроить параметры! Подробно скажу в скайп или напишу !
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