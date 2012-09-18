Подправить шаблон на DLE

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок177 просмотров

Нужно подправить шаблон на DLE (9.6) есть ошибки, убрать лишние, и настроить параметры! Подробно скажу в скайп или напишу !

DLE
13 лет назад
wmit
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Witan
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень понравилось работать с этим человеком! Выслушал мои пожелания, составил фонд работы, указал сроки проделанной работы, без всяких нервов и глупых вопросов! Доволен работой оправдал полное доверия!

Заявки фрилансеров

Witan
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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