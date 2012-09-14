Приватный проект для Крючкова Егора (radar0080)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка127 просмотров

Необходимо сверстать резиновый дизайн с несколькими jquery скриптами

(полноэкранная галерея, двухуровневое выпадающее меню, музыка на сайте, скроллеры контента и т.д.).

Подробное задание вышлю на почту.

jQuery
13 лет назад
designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

design-coding
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-1)
13 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

design-coding
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-1)
13 лет назад