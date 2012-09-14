Верстка сайта агротехника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок231 просмотр

Верстка сайта каталога продукции, тематика агротехника, кроссбраузерно, валидно, дивами. Макет и тех.задание прилагается.

13 лет назад
LKdesign
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад
$120
3 дня
Верстка выполнена корректно для всех необходимых страниц сайта. Прикреплены jquery-эффекты. Все понравилось, спасибо за работу.
Продолжили сотрудничество. Как и прежде все гуд - задание, контакт, оплата. Спасибо Кириллу, рекомендую как адекватного, надежного, приятного в общении заказчика. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад