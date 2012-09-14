Нужна верстка html/css/js - многостраничный проект

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок227 просмотров

Нужен усидчивый, свободный и ответственный человек сверстать проект, 38 страниц.

Обязательно порфтолио с адаптивной и кроссбраузерной версткой, свободное владение JS.

Основные требования и подробности в прикрепленном файле.

Пожалуйста, по возможности, указывайте ссылки на портфолио с вашими работами, а не ссылки на действующие сайты.

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
ddosia
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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