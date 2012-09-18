Требуется верстка отрисованных страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок167 просмотров

Нужно сверстать 7 страниц для сайта недвижимости, простой и легкий дизайн.

Ищу ответственного исполнителя, так как предыдущий исполнитель просто перестал выходить на связь.

13 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$80
3 дня
Хамбат выполнил задание в оговоренный срок, оперативно внес корректировки по моей просьбе. Очень Уважительно общается и относится к клиенту. Спасибо. По мере потребности буду обращаться еще.
Максим отличный заказчик.Оплата вовремя, никаких задержек. Вообщем работать одно удовольствие. Жду новых проектов.

Заявки фрилансеров

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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