Дизайн студия LKdesign - разработка и поддержка сайтов, рекламная продукция

Дизайн студия LKdesign работает с ноября 2005 года.

Мы предлагаем полный спектр решений для Вашего бизнеса:

- разработка, поддержка и продвижение web-сайтов

- хостинг и регистрация доменных имен

- разработка корпоративного (фирменного) стиля и написание брендбуков

- дизайн рекламной полиграфической продукции

- наружная реклама

- сувенирная продукция

- презентации компаний

Мы можем обеспечить как максимально полный сервис, так и взять на себя лишь ту часть работы, с которой не справляются имеющиеся у Вас специалисты. В нашей студии работают опытные и профессиональные сотрудники.

С нами приятно работать, так как мы учитываем и максимально эффективно сочетаем пожелания клиентов с нашими рекомендациями и современными технологиями, тенденциями и направлениями.

Мы успешно сотрудничаем с дизайн студиями, полиграфическими предприятиями и рекламными агентствами в Украине и за рубежом.

Заходите на наш сайт, смотрите наши работы, думайте, решайте. Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!

Наша цель – сделать Ваш бизнес заметнее и успешнее.