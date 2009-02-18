Дизайн студия LKdesign работает с ноября 2005 года.
Мы предлагаем полный спектр решений для Вашего бизнеса:
- разработка, поддержка и продвижение web-сайтов
- хостинг и регистрация доменных имен
- разработка корпоративного (фирменного) стиля и написание брендбуков
- дизайн рекламной полиграфической продукции
- наружная реклама
- сувенирная продукция
- презентации компаний
Мы можем обеспечить как максимально полный сервис, так и взять на себя лишь ту часть работы, с которой не справляются имеющиеся у Вас специалисты. В нашей студии работают опытные и профессиональные сотрудники.
С нами приятно работать, так как мы учитываем и максимально эффективно сочетаем пожелания клиентов с нашими рекомендациями и современными технологиями, тенденциями и направлениями.
Мы успешно сотрудничаем с дизайн студиями, полиграфическими предприятиями и рекламными агентствами в Украине и за рубежом.
Заходите на наш сайт, смотрите наши работы, думайте, решайте. Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!
Наша цель – сделать Ваш бизнес заметнее и успешнее.
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