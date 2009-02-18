LKdesign

Кирилл Лавриненко LKdesign

 
39 летУкраина/Хмельницкий
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн студия LKdesign - разработка и поддержка сайтов, рекламная продукция

Дизайн студия LKdesign работает с ноября 2005 года.

Мы предлагаем полный спектр решений для Вашего бизнеса:

- разработка, поддержка и продвижение web-сайтов

- хостинг и регистрация доменных имен

- разработка корпоративного (фирменного) стиля и написание брендбуков

- дизайн рекламной полиграфической продукции

- наружная реклама

- сувенирная продукция

- презентации компаний

Мы можем обеспечить как максимально полный сервис, так и взять на себя лишь ту часть работы, с которой не справляются имеющиеся у Вас специалисты. В нашей студии работают опытные и профессиональные сотрудники.

С нами приятно работать, так как мы учитываем и максимально эффективно сочетаем пожелания клиентов с нашими рекомендациями и современными технологиями, тенденциями и направлениями.

Мы успешно сотрудничаем с дизайн студиями, полиграфическими предприятиями и рекламными агентствами в Украине и за рубежом.

Заходите на наш сайт, смотрите наши работы, думайте, решайте. Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству!

Наша цель – сделать Ваш бизнес заметнее и успешнее.

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Отзывы заказчиков
graf_21
40 летДания
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Выполнить небольшие работы в области html
Работу выполнили в срок. Работают бригадой и это, поверьте очень хорошо. Понравилось то, что работу выполнили в срок, качество на первом плане. Помимо работы давали очень ценные на мой взгляд советы. Сейчас дизайн работает без всяких ошибок. Рекомендую. Отличные программисты нашего времени!
С такими клиентами всегда приятно работать не смотря ни на какие сложности. Присутствует понимание, заинтересованность, знание того что нужно, четкая постановка задач. Спасибо.
Ответный отзыв
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
15 лет назад
Переделать сайт с флешем на самописке. Срочно!
Проект был очень трудный, гораздо труднее чем мы все ожидали)) но ребята справились)) рекомендую))
Приятный и понимающий заказчик. Постоянная поддержка связи, четкие указания и пожелания. Планируем и далее перспективно работать.
Ответный отзыв
777-300ER
37 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
58 отзывов(-2)
$5
10 баллов
15 лет назад
Срочно. Сохранить в pdf
Всё отлично.
Работа проверена быстро, оплата без задержек. Спасибо.
Ответный отзыв
bomberusss
Ддд 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Сайт HTML: поправить , добавить.
Работа выполнена , всё сделанно как договаривались. Спасибо!
Весьма корректный и пунктуальный заказчик. Приятно работать когда четко поставлена задача.
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gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$120
10 баллов
17 лет назад
Дизайн + вёрстка сайта (доска объявлений)
Сделал качественно и в срок. Большое спасибо.
Было весьма приятно работать. Спасибо.
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