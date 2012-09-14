Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок282 просмотра

Верстка сайта клуба, кроссбраузерно, валидно, дивами. Страница в приложении. Все пояснения по скайпу либо телефону.

13 лет назад
LKdesign
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$80
2 дня
Макет был не из простых. Все сделано на уровне, учитывая все пожелания и корректировки. Планируем и в дальнейшем обращаться.
Комфортные условия работы и одни положительные эмоции. С заказчиками такого уровня профессионализма действительно приятно работать. Быстрая оплата, постоянно на связи. 10 баллов! Продолжаем работать

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • HTML-верстка нескольких страниц

    $30

    здравствуйте требуется сверстать для готового сайта пару страниц контента и прикрепить несколько стилей для текстов и картинок. бюджет 1000р кто готов сразу сделать - жду предложений!

    HTML
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать страницы HostCMS

    $10

    HostCMS, сверстать 11 страниц pdf каталога в 6 html страниц, образец результата http://gradconn.e-ks.ru/katalog-gradconn/mezhplatnye-soediniteli/mezhplatnye-soediniteli-s-shagom-10mm картинки уже готовы, перевод тоже - берется из свойств товара

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка интернет-магазина

    $500

    Нужна вёрстка макета интернет магазина с последующей его натяжкой на cms majento, нужен человек который справится сразу с обоими заданиями.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить стили виджетов WP

    НА сайте www_3days_kz Если добавить новые виджеты, то они появляются вне стилей в самом низу сайта, с другим шрифтом. Нужно создать стандартные стили для всех новых виджетов. ася: пять шесть ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Корректировки шаблона joomla 1.5

    Есть сайт sex-aroma. ru, что нужно в нем изменить: 1. На заднем фоне, есть что то вроде слайдера, который там не нужен. 2. Основной сайт лежит в диве на подложке, который выравнивается из-за ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    $100

    Необходимо доработать поисковые поля Тег , улучшить с Jquery или css. Сделать небольшие доработки в дизайне самописного скрипта. При доработке дизайна под ключ предоплата гарантируется

    CSSjQuery
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на WordPress

    Вобщем есть сайт на WordPress. Сайт новый, на нем стоит шаблон, который мне, в принципе, нравится и подходит, но его нужно доработать, если это возможно - внести в него дополнительные интересные фичи, которые будут в ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад