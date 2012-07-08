Сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок200 просмотров

Вобщем есть сайт на WordPress. Сайт новый, на нем стоит шаблон, который мне, в принципе, нравится и подходит, но его нужно доработать, если это возможно - внести в него дополнительные интересные фичи, которые будут в полной мере отображать сайт-обзор. Сайт обзоров техники и прочего подобного, хочется сделать привлекательным и правильным в виде дальнейшего SEO продвижения. Дальнейшие рекомендации в личку. Так же сообщайте цены, я новичок, не знаю расценок в этой сфере.

WordPress
13 лет назад
antonrafa
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

HeyFOC
Зуи 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший человек, коротко и ясно объясняет что ему нужно. С удовольствием работал с этим человеком.

Заявки фрилансеров

HeyFOC
Зуи 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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