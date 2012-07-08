Вобщем есть сайт на WordPress. Сайт новый, на нем стоит шаблон, который мне, в принципе, нравится и подходит, но его нужно доработать, если это возможно - внести в него дополнительные интересные фичи, которые будут в полной мере отображать сайт-обзор. Сайт обзоров техники и прочего подобного, хочется сделать привлекательным и правильным в виде дальнейшего SEO продвижения. Дальнейшие рекомендации в личку. Так же сообщайте цены, я новичок, не знаю расценок в этой сфере.