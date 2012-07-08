Комментарии с одной страницы: seduce-her-tonight.ru/free/harizma.html Почему-то выводятся на всех других. http://seduce-her-tonight.ru/attraction/malchishnik-v-minske-obzor/ Сколько стоит решить этот баг? Нужно срочно
Сайт на WordPress
Вобщем есть сайт на WordPress. Сайт новый, на нем стоит шаблон, который мне, в принципе, нравится и подходит, но его нужно доработать, если это возможно - внести в него дополнительные интересные фичи, которые будут в полной мере отображать сайт-обзор. Сайт обзоров техники и прочего подобного, хочется сделать привлекательным и правильным в виде дальнейшего SEO продвижения. Дальнейшие рекомендации в личку. Так же сообщайте цены, я новичок, не знаю расценок в этой сфере.
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