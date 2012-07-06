Коррекция html-верстки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок159 просмотров

Нужно откорректировать три шаблона (домашняя, страница контента + модифицированная страница контента).

Есть грамотная div-верстка.

Нужно откорректировать размеры, расположение элементов и кастомный шрифт (реализацию на флеше заменить CSS). Также прописать CSS для скрытия большинства элементов страницы при выводе не печать.

Поддержка древних браузеров не обязательна.

Для грамотного верстальщика задание должно занять не более 2-4 часов.

CSSHTML
13 лет назад
onemoment
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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