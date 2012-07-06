Существует готовый макет (отдельными файлами), который коректно отображается во всех необходимых браузерах. При "натягивании" на живой сайт возникли некоторые проблемы с меню в ИЕ + возникли минимальные пожелания по изменению готового свёрстанного макета (меню ...
Коррекция html-верстки
Нужно откорректировать три шаблона (домашняя, страница контента + модифицированная страница контента).
Есть грамотная div-верстка.
Нужно откорректировать размеры, расположение элементов и кастомный шрифт (реализацию на флеше заменить CSS). Также прописать CSS для скрытия большинства элементов страницы при выводе не печать.
Поддержка древних браузеров не обязательна.
Для грамотного верстальщика задание должно занять не более 2-4 часов.
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