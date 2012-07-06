Здравствуйте! Требуется грамотный верстальщик с опытом работы в это области для создания валидного (без ошибок) шаблона (template'a) для CMS Simpla. Только что закончили сотрудничество с дизайнером, на руках все ...
"Разобрать" тему Wordpress
День добрый! Есть тема: http://themeforest.net/item/photolux-photography-portfolio-wordpress-theme/full_screen_preview/894193 Это ворпрессовский шаблон, нужна верстка без следов вордпресса, т.е. html вариант.
Время/деньги?
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