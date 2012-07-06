"Разобрать" тему Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок84 просмотра

День добрый! Есть тема: http://themeforest.net/item/photolux-photography-portfolio-wordpress-theme/full_screen_preview/894193 Это ворпрессовский шаблон, нужна верстка без следов вордпресса, т.е. html вариант.

Время/деньги?

HTMLWordPress
13 лет назад
kurenchuk
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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