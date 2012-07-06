Лайт-бокс окошко с формой заказа (только верстка)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок164 просмотра

на живом сайт нужно сделать лайт бокс с формой заказа, нужна только верстка скрипт не нужно прикручивать.

на скрине можно видеть, что нужно сделать.

по всем вопросам пишите в скайп, brndcrte

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexPos
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

AlexPos
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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