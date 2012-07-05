Поправить вёрстку HTML + Smarty

Отверстать и одеть на вордпрес не сложный макет сайта путеводителя, по функционалу сходный вот с этим сайтом http://guide.kharkov.ua/?object_id=156&from_street=1 , так же нужно прикрутить PDF для просмотра онлайн без возможности скачивания. Предлагайте ваши ...