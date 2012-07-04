Верстка двух страниц

Задача: сверстать 2 странички

Основной функционал интерактива (ссылки, кнопки и т.п.) можно подсмотреть у сайта евросеть.ру

Ширина - статичная.

При наведении на текстовые ссылки они подсвечиваются синим (если она была серой или черной)

или становится серой, в случае если изначально была синей.

Текст, который выделяем Bold-ом, становится кроме жирного еще и черным.

В шапке основной страницы будет флешка intro.swf (для тех, у кого нет флешпроигрывателя, покажем intro.jpg)

Если нужен таймер обратного отсчета - вышлю свой.

Корзину прикрутить вот эту:

http://homescript.ru/bas_man.php

Наполнение + ссылки на товар сделаю сам. Вам необходимо только прикрутить функционал.

Цветные кнопки работают как интерактивные, т.е.

при наведении показываем свойство кнопки OVER (в psd есть такие папочки), при клике CLICK.

Все свойства делаем картинками jpg.

На внутр. странице ниже "Инструкция по применению" вставить комменты API вконтакта.

Бюджет: 700 руб.

Срок: нужно уже завтра

Пожалуйста, указывайте в заявке срок исполнения