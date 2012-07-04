Верстка и натяжка страниц на скрипт (не CMS)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки221 просмотр

Есть сайт http://steambuy.com на нем проводится редизайн, в связи с этим возникла необходимость в верстке и “натяжке” нескольких страниц. “Натягивать” страницы нужно на скрипт (digiseller), а не на полноценную CMS, поэтому просьба не заламывать цены. Скрипт прикладываю в примере. Скрипт достаточно распространенный. Если кто то уже работал с ним – будет огромным плюсом!

На данный момент нужно сверстать и натянуть 9 страниц. 1 главная и 8 внутренних. Страниц много, но сложная только главная и относительно сложные только 2 внутренних. Большинство внутренних страниц особо не отличается между собой.

Верстку нужно сделать грамотную - оптимизированную. Чтобы страницы весили по минимуму!

Если Вы уже работали с этим скриптом (скрипт с сайта digiseller), сразу указывайте это в ответе.

К проекту прикреплен архив с макетами для предварительной оценки. Если будут какие то вопросы, задавайте их в ЛС.

С уважением, Стас.

13 лет назад
kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка psd

    Требуется сверстать макет и желательно сразу прицепить к какой-нибудь cmc- наиболее удобной,на ваш взгляд -бесплатной)+консультация по дальнейшей работе с сайтом. Может,что не понятно будет-с удовольствием отвечу на все вопросы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка 1 страницы, срочно.

    $35

    Ссылка на адрес в приложении. Это,джипег. 1 страница. В чем сложность,что есть только этот джипег,псд нету. Необходимо сверстать с джипега. 100% совпадения я не прошу,но максимально похоже нужно сделать. И ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать 17 страниц дизайна

    $165

    Требуется сверстать 17 страниц дизайна – http://makepreview.ru/11485608031340834095 Те, кто ищут халяву и те, кому надо сделать «кое как» лишь бы работало-прошу не беспокоить. *HTML+CSS *Кроссбраузерность (IE, ff, Opera, Safari, Chrome) ...

    CSSHTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Врезать flash-баннер, срочно

    $50

    Добрый вечер! При установке кода адривера едет вся верстка сайта (шаблон dle). Очень нужно срочно разобраться и повесить баннер корректно. Жду предложений.

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML-верстка макета

    $100

    Имеется картинка *.jpg как мы видим сайт требуется сверстать html версию этой картинки если есть вопросы задавайте

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка с натяжкой и без

    Добрый день. Необходимо сверстать и (в идеале) натянуть макет - главная +3 внутряка. Сверстать по всем общепринятым правилам, для общепринятых браузеров. Прошу Вас указывать стоимость за верстку+за "натяжку" на смску либо стоимость ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка шаблона на Wordpress

    Необходимо сделать доработку шаблона в соответствии с ТЗ представленным ниже. Прошу указать цены и сроки (грабительские бюджеты не предлогать). Все вопросы в личку ТЗ на доработку шаблона. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад