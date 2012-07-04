Верстка и натяжка страниц на скрипт (не CMS)

Есть сайт http://steambuy.com на нем проводится редизайн, в связи с этим возникла необходимость в верстке и “натяжке” нескольких страниц. “Натягивать” страницы нужно на скрипт (digiseller), а не на полноценную CMS, поэтому просьба не заламывать цены. Скрипт прикладываю в примере. Скрипт достаточно распространенный. Если кто то уже работал с ним – будет огромным плюсом!

На данный момент нужно сверстать и натянуть 9 страниц. 1 главная и 8 внутренних. Страниц много, но сложная только главная и относительно сложные только 2 внутренних. Большинство внутренних страниц особо не отличается между собой.

Верстку нужно сделать грамотную - оптимизированную. Чтобы страницы весили по минимуму!

Если Вы уже работали с этим скриптом (скрипт с сайта digiseller), сразу указывайте это в ответе.

К проекту прикреплен архив с макетами для предварительной оценки. Если будут какие то вопросы, задавайте их в ЛС.

С уважением, Стас.