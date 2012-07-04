Врезать flash-баннер, срочно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка109 просмотров

Добрый вечер! При установке кода адривера едет вся верстка сайта (шаблон dle). Очень нужно срочно разобраться и повесить баннер корректно. Жду предложений.

DLE
13 лет назад
Jack_U
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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