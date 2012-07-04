Joomla 2.5 + Viertuemart 2 + программирование

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки104 просмотра

Нужно сверстать шаблон для виртумарта + для каталога товаров сделать 3 стиля отображения и переключалку на AJAX между ними.

5000 рублей

skype: kirill_tse

AJAXJoomla
13 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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