Есть превью страницы: http://livedemo00.template-help.com/wt_39052/index.html#!/home необходимо используя табличную верстку сверстать точно такую же страницу (стили, шрифты, цвета, фон). Круглые кнопки "вверх" и "вниз" не нужны. Меню в правом верхнем углу реализовать в ...
Дизайн html - аналог платежного терминала qiwi
Требуется сделать или скопировать дизайн программы платежного терминала qiwi и сверстать в html.
Страницы:
1. Стартовая - выбор платежа, выбор категории платежей.
2. Регистрация (ФИО, номер телефона, логин и пароль) или авторизация пользователя (логин и пароль).
Добавить блок (Баланс и логин пользователя), он же авторизация в шапке сайта.
3-4 дня максимум. Резиновый 100%
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