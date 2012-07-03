Приватно для Букреева Станислава (верстка DLE)

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка96 просмотров

нужно:

сверстать дизайн, настроить на DLE

DLE
13 лет назад
dakain
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$45
3 дня
Станислав, справился на высшем уровне, сделал даже больше чем я хотел. Все четко работает. Буду и дальше с ним сотрудничать. Так держать :)
Всё отлично.

Заявки фрилансеров

stv_freelance
31 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад