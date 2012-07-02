Тема на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок159 просмотров

Есть сайт http://romsat.ua/ , есть обновленный дизайн, исходники в PSD(Главная + внутренние)

Необходимо изготовить новую тему.

Сразу озвучивайте цены и реальные сроки.

Drupal
13 лет назад
Albioriks
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$80
3 дня

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад