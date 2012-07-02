Правки страниц и верстка недостающих

Есть портал http://basmer.ru/ , и есть готовая верстка, по некоторым страницам нужно сверстать недостающие блоки, а также сверстать недостающие страницы. Превью страниц можно посмотреть в ТЗ.

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Тз постарался подробно описать все правки, поэтому вышло много букв.

P.S. Сейчас код чистый и аккуратный, нужен человек который сделает также хорошо. Перед оплатой все будет проверятся непосредственно программистом который занимается данным проектом.