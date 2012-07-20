http://69.64.62.164/ 1.Прописать метатег для фейсбука для подтяжки нужной фотки. 2.на айпад не корректно работает раздел FAQ (см.скрин) 3.текст поменять на живой в примере работы сканера (скрин живой текст). 4.сделать пагинацию и ...
Изготовление из верстки шаблона для Wordpress
Нужно изготовить из вёрстки шаблон Wordpress.
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