Изготовление из верстки шаблона для Wordpress

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Завершен9 заявок163 просмотра

Нужно изготовить из вёрстки шаблон Wordpress.

WordPress
13 лет назад
Hsite2k
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$100
7 дней
Доволен работой. Исполнитель уложился в заявленный срок. Реализовал не стандартное решение. В общем 10 баллов.
Понравилось работать с Дмитрием! Приятное общение, оплата без каких-либо задержек. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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