Поправки блога на вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка157 просмотров

http://69.64.62.164/

1.Прописать метатег для фейсбука для подтяжки нужной фотки.

2.на айпад не корректно работает раздел FAQ (см.скрин)

3.текст поменять на живой в примере работы сканера (скрин живой текст).

4.сделать пагинацию и отзывы в блоге согласно дизайна.

5.текст в футере сделать плавающим в соответствии с разрешением экрана.

пишите пожалуйста в скайп brndcrte

WordPress
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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