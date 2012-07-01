Верстка двух страниц

Требуется сверстать две страницы. Верстка кроссбраузерная включая ie 6.

http://promoholding.ru/clients/platipotom/

http://promoholding.ru/clients/platipotom/lk.php

Обратите внимание, что там слайдер и он так же должен быть реализован в верстке. Желательно на jQuery.

Срок сегодня до полуночи.

PS: В связи с участившимися случаями недобросовестного исполнения, а то и просто "кидалова" - предоплату не даю.