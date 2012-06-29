Оформление формы RSS-подписки

Необходимо красиво оформить форму RSS подписки на сайте http://englishvideoles.ru/.

Форма подписки будет вставляться после некоторых постов вручную.

Данная форма должна выглядеть практически точно так же, как на этой страничке внизу поста: http://sosnovskij.ru/caviar-ot-maxtrust/

Но нужно поменять текст на вот этот: «Подпишитесь, чтобы не пропустить новые серии»

Текст кнопочки: «Подписаться!»

Ширина рамочки, в которой будет форма: 400px.

Цвет кнопки: #FF820A

В прикреплённом файле есть начальный код формы.

Оплата: постоплата Яндекс.Деньги

В заявках указывайте цену и портфолио.