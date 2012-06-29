Поправить верстку

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Закрыт11 заявок224 просмотра

dom-modi.by скрины в приложение движок самописный , что где лежит расскажут. там по сути просто html тока из разных файлов.

без цены не рассматриваю

HTML
13 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад