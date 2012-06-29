Перетянуть верстку

Есть 4 конопки, их хочется анимировать, и сделать, эффект выпадения надписи при наведении и как бы плавного появления нескольких слоев сзади. Нужно отобразить, как бы множественность объектов внутри этой категории. Т.е. наводишь и понимаешь, что ...