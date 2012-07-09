Jquery. Нужно сделать кнопкам эффект при наведении

Есть 4 конопки, их хочется анимировать, и сделать, эффект выпадения надписи при наведении и как бы плавного появления нескольких слоев сзади. Нужно отобразить, как бы множественность объектов внутри этой категории. Т.е. наводишь и понимаешь, что там не один объект а много.

Для всех 4-х кнопок одинаковый эффект.

Есть еще 2 кнопки пониже.

Им показывать множественность выбора не нужно и выпадающая надпись тоже не нужна, но можно применить какой-то небольшой эффект при наведении исходя их эффекта для первых 4 кнопок.

Рисовать ничего не нужно, разве что масштаб поправить.

Исходник в кореле.

Более подробное ТЗ скину отозвавшимся.

Сделать нужно поскорее.

Спасибо за внимание.