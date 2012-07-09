Jquery. Нужно сделать кнопкам эффект при наведении

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки134 просмотра

Есть 4 конопки, их хочется анимировать, и сделать, эффект выпадения надписи при наведении и как бы плавного появления нескольких слоев сзади. Нужно отобразить, как бы множественность объектов внутри этой категории. Т.е. наводишь и понимаешь, что там не один объект а много.

Для всех 4-х кнопок одинаковый эффект.

Есть еще 2 кнопки пониже.

Им показывать множественность выбора не нужно и выпадающая надпись тоже не нужна, но можно применить какой-то небольшой эффект при наведении исходя их эффекта для первых 4 кнопок.

Рисовать ничего не нужно, разве что масштаб поправить.

Исходник в кореле.

Более подробное ТЗ скину отозвавшимся.

Сделать нужно поскорее.

Спасибо за внимание.

jQuery
13 лет назад
rolandi
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Хорошо и в срок выполнена работа по поиску и установке на сайт подходящих эффектов Jquery. Все замечательно работает.
отзыв

Заявки фрилансеров

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать шаблон для Joomla из PSD-макета

    $300

    Требуется сверстать шаблон для Joomla из макета и предложить компоненты и модули для сайта (Афиша, модуль новостей, компонент объявлений, компонент фотогалереи). Также компоненты и модули для сайта требуется сверстать в едином установленном стиле. Просьба указать ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки на сайте, CMS Битрикс

    Необходимо сделать несколько изменений в шаблоне сайта, сделанном на "Битриксе". Загрузить и сверстать контент, установить скрипт фото-галереи. Размер вознаграждения решаем. Оплата только после готовности.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта на DLE

    $100

    Нужно сверстать сайт на движке DLE (последняя версия), сайт по нагрузочному оборудованию. Дизайн предоставляется в формате PSD. Это сайт визитка, а не интернет-магазин. Хочу попробовать движок DLE, у нас куча сайтов, но на ...

    DLE
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка готового дизайна (создать шаблон) для DLE

    Ищу верстальщика с опытом работы с шаблонами для DLE (DataLife Engine) для создания шаблона (вёрстки) для сайта из уже готового дизайна. Дизайн, который нужно интегрировать в сайт: http://www.templatemonster.com/ru/demo/30165.html ...

    DLEHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка баннеров (Копилок)

    Требуется сверстать в виде JS скриптов (каждый баннер с одним JS скриптом). Формы должны отправлять GET запросы на произвольный адрес (заготовка). Архив присоединен (баннеров много). Пишите сроки, опыт ...

    JavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и программирование интерфейса магазина

    $2500

    ЗАДАЧА: Сверстать главную страницу интернет магазина. • На странице присутствуют сложные элементы управления, в том числе Drag&amp;Drop, поэтому необходимо хорошее знание JavaScript, и в частности jQuery. • Валидная XHTML1 (strict) верстка ...

    CSSJavaScriptjQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать дизайн без натяжки на CMS

    Требуется сверстать 17 страниц дизайна – http://makepreview.ru/11485608031340834095 Те, кто ищут халяву и те, кому надо сделать "кое как" лишь бы работало-прошу не беспокоить. *HTML5 + CSS3 *Кроссбраузерность (IE, ff, ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад