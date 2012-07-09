Требуется сверстать шаблон для Joomla из макета и предложить компоненты и модули для сайта (Афиша, модуль новостей, компонент объявлений, компонент фотогалереи). Также компоненты и модули для сайта требуется сверстать в едином установленном стиле. Просьба указать ...
Jquery. Нужно сделать кнопкам эффект при наведении
Есть 4 конопки, их хочется анимировать, и сделать, эффект выпадения надписи при наведении и как бы плавного появления нескольких слоев сзади. Нужно отобразить, как бы множественность объектов внутри этой категории. Т.е. наводишь и понимаешь, что там не один объект а много.
Для всех 4-х кнопок одинаковый эффект.
Есть еще 2 кнопки пониже.
Им показывать множественность выбора не нужно и выпадающая надпись тоже не нужна, но можно применить какой-то небольшой эффект при наведении исходя их эффекта для первых 4 кнопок.
Рисовать ничего не нужно, разве что масштаб поправить.
Исходник в кореле.
Более подробное ТЗ скину отозвавшимся.
Сделать нужно поскорее.
Спасибо за внимание.
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