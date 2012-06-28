Доработки на сайте, CMS Битрикс

Нужно сверстать сайт на движке DLE (последняя версия), сайт по нагрузочному оборудованию. Дизайн предоставляется в формате PSD. Это сайт визитка, а не интернет-магазин. Хочу попробовать движок DLE, у нас куча сайтов, но на ...