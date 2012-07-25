Макет совсем простой. Главная + внутренние. Есть фотогалерея (с использованием lightbox), небольшие эффекты jQuery
Адаптация шаблона Joomla 1.0 для Joomla 2.5
Необходимо адаптировать шаблон существующего сайта, посторенного на базе Joomla 1.0, для Joomla 2.5.
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