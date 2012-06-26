Верстка html сайта, срочно!

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Закрыт18 заявок196 просмотров

Здравствуйте

мне нужно быстро сверстать сайт, нужна только голая верстка, кроссбраузерная и валидная.

Но зато без пристыковки к движку.

предмакет для просмотра во вложении.

от Вас цена и сроки...

HTML
13 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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