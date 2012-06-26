Правка CSS сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок356 просмотров

необходимо сделать верстку центральной части двух новых страниц (базовый шаблон этой страницы уже разработан),

прикрутить эти шаблоны к готовому сайту на джумле (пока это будут статичные страницы)

работы на несколько часов, подробности на почту.

файлы шаблонов в архиве тут:

http://files.mail.ru/BDRADJ

оставляйте ваш емайл или скайп для оперативной связи и указывайте сроки за сколько беретесь выполнить.

CSSJoomla
13 лет назад
bulat
Булат 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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