HTML-верстка главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок174 просмотра

Нужен опытный человек для верстки 1 главной страницы.

Требования:

- корректное отображение во всех браузерах, включая 6

- проверка кода по XHTML 1.0 Strict

- верстка может быть табличной, дивами или в смеси - на выбор и опыт верстальщика

Макет простой и трудностей в процессе верстки вызвать не должен. Срок максимум 2-3 дня.

Оплата на Яндекс.деньги (но возможны и другие варианты). Обязательно наличие контактного телефона и скайпа.

Для получения макета и его оценки, нужно заявить о себе: указать свой опыт, оставить ссылки на сверстанные работы и указать скайп + аську для связи. Не лишним будет указать примерные цены по которым работаете.

Если все нас устраивает далее связываемся с вами, отправляем макет и согласовываем цену.

Если все пройдет хорошо и мы друг друга устроим, то обеспечим дальнейшими заказами.

HTML
13 лет назад
belsoft
Виктор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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