сайт визитка с выпадающим меню и слайдером на главной требование, - 1в1 с ПСД файлом срок, - желательно один день
HTML-верстка главной страницы
Нужен опытный человек для верстки 1 главной страницы.
Требования:
- корректное отображение во всех браузерах, включая 6
- проверка кода по XHTML 1.0 Strict
- верстка может быть табличной, дивами или в смеси - на выбор и опыт верстальщика
Макет простой и трудностей в процессе верстки вызвать не должен. Срок максимум 2-3 дня.
Оплата на Яндекс.деньги (но возможны и другие варианты). Обязательно наличие контактного телефона и скайпа.
Для получения макета и его оценки, нужно заявить о себе: указать свой опыт, оставить ссылки на сверстанные работы и указать скайп + аську для связи. Не лишним будет указать примерные цены по которым работаете.
Если все нас устраивает далее связываемся с вами, отправляем макет и согласовываем цену.
Если все пройдет хорошо и мы друг друга устроим, то обеспечим дальнейшими заказами.
Заявки фрилансеров
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