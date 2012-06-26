Верстка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок301 просмотр

сайт визитка с выпадающим меню и слайдером на главной

требование, - 1в1 с ПСД файлом

срок, - желательно один день

13 лет назад
an-kor
Юрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад
$50
2 дня
Очень доволен сотрудничеством с Юрием Интересный не стандартный проект 1000% - ная адекватность Ненавязчивое общение Оплата в срок и как договорились В общем - образец заказчика. Мой + и 10 баллов Надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
45 отзывов(-1)
13 лет назад

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