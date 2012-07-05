Вёрстка сайта на HTML5

Доброго времени суток всем.

Необходимо сверстать макет из 4-х страниц. Вёрстка необходима в HTML5, исключительно div-ная; при необходимости задействовать jQuery. Работать должно в последних стабильных версиях браузеров, IE 8 и выше, FF, Opera, Chrome.

Превью макета представляю во вложении к проекту.

Указывайте, пожалуйста, ссылки на последние работы по теме.

Работа исключительно через безопасную сделку с заключением договора.

Заранее всех благодарю за отзыв на проект.