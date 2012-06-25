Подогнать шаблон с joomla 1.5 в joomla 2.5

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки122 просмотра

Шаблон без сложных параметров и настроек. Исходный код шаблона кину исполнителю. Шаблон можно посмотреть на сайте www.like . sumy . ua

Joomla
13 лет назад
petrovich_1
Олег 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Soulhealer
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

Soulhealer
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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