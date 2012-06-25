под популярные браузеры : опера, фаерфокс, сафари, гугл хром, эксплорер без движка страниц будет свыше 100 точно, точное кол-во сейчас не могу сказать работу сделать надо до конца мес ...
Подогнать шаблон с joomla 1.5 в joomla 2.5
Шаблон без сложных параметров и настроек. Исходный код шаблона кину исполнителю. Шаблон можно посмотреть на сайте www.like . sumy . ua
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