Ребрендинг для сайта (верстка по готовому psd)

Необходимо сделать ре брендинг для сайта label-this.com. Скриншот с psd http://label-this.com/main-2.jpg, psd не стал заливать из-за достаточно большого объема. Особенности -

1) система построена на шаблонах. соответственно все изменения должны делаться внутри текущей системы шаблонов, БЕЗ изменений структуры

2) система построена с большим использованием js скриптов на базе prototype.js. Существуют множественные подвязки по идентификаторам и именам классов. То есть надо при необходимости сохранять имена классов и идентификаторы css текущей системы.

предпочтительна верстка на div

ВАЖНО: в итоге мы хотим получить новый "скин" С ПОЛНЫМ РАБОТАЮЩИМ ФУНКЦИОНАЛОМ (как сейчас). Ничего кроме собственно верстки не требуется, но верстать надо с головой и в жестко ограниченных рамках описанных выше. При удачном исходе возможно дальнейшее сотрудничество

По формату работы и оплате готов выслушать ваши разумные предложения